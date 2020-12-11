Путин поручил доработать дело об убийстве Немцова

Президент Владимир Путин заявил, что дело об убийстве Бориса Немцова должно быть доработано. Об этом российский лидер сообщил в ходе заседания президентского Совета по правам человека.

«Я много раз говорил и своим коллегам, и Вам еще раз хочу сказать. Вы это знаете. Известное убийство Старовойтовой Галины, тоже петербурженки, все найдены, посажены и понесли ответственность. Убийство Немцова надо дорабатывать», - сообщил президент.

Ранее на заседании Путин поддержал предложение о наказании за дискриминацию россиян, в частности журналистов, за рубежом. Он отметил, что необходимо разработать средства для привлечения нарушителей к ответственности.