Синоптик рассказал, когда на Москву обрушатся снегопады

Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в столичном регионе на ближайшее время. По его словам, небольшой снегопад придет в столицу в конце и в ночь на воскресенье.

«Это связано с тем, что по мере как антициклон будет уходить на восток, он уступит место фронтальному разделу, который приблизиться к столичному региону», - поделился эксперт.

Снегопад будет небольшим, погода будет облачной и при этом, температура воздуха немного повыситься и будет близка к обычным значения для начала второй декады декабря.

«Со среды температура заметным образом повысится до значения близких к нулю в дневные часы и минус три, минус четыре градусов в ночные часы. Этот снегопад, хотя он и не обещает быть интенсивным, но тем не менее он будет продолжительным», - рассказал Синенков.

Он также добавил, что высота снежного покрова увеличится на пять-восемь сантиметров. Сильные и продолжительные снегопады начнутся в середине следующей недели и продолжатся до конца недели, включая следующие выходные.