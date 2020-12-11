«Шансы для рывка есть»: Путин высказался о развитии российских интернет-платформ

Президент Российской Федерации Владимир Путин признал, что российские интернет-платформы упустили те технологические преимущества, которыми пользуются зарубежные компании. Однако российский лидер отметил, что «шансы для рывка есть». Об этом он сообщил в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Отвечая на вопрос о цензуре со стороны иностранных сервисов, Путин отметил, что уже поручил правительство проработать поправки о работе зарубежных сайтов в рунете.

Президент подчеркнул, что все ограничения необходимо вводить таким образом, чтобы «не наносить ущерб самим себе».