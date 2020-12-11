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Путин поддержал идею об ответственности за дискриминацию россиян

Алексей Курильченко
16:11 11.12.2020
Президент отметил необходимость создания «особого инструмента» для привлечения к ответственности нарушителей.
Путин поддержал идею об ответственности за дискриминацию россиян
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение о наказании за дискриминацию россиян, в частности журналистов, за рубежом. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов на встрече с членами Совета по правам человека.

«Оно и так у нас действует, это правило, используя имеющуюся правовую базу. Но можно, конечно, создать какие-то специальные нормы. Насколько это будет эффективно для тех, кто делает это за рубежом? Но все-таки это будет определенным инструментом» - отметил президент.

Также российский лидер оценил предложение о введении уголовного преследования за дискриминацию российских журналистов за рубежом.

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