Грузовик протаранил 16 автомобилей во Владивостоке

На одной из дорог Владивостока большегруз протаранил на ходу 16 автомобилей. От сильного удара на тротуар вылетел пассажирский автобус, насколько машин развернуло. Грузовик врезался в перекрытия моста.

По предварительной версии, у машины отказали тормоза - до столкновения грузовик ехал с включенными аварийными сигналами.

Водитель большегруза погиб, четверо человек, включая двух пассажиров автобуса, получили ранения.