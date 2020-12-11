Грузовик протаранил 16 автомобилей во Владивостоке
Один человек погиб, четверо получили ранения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: instagram, dps_mesto
На одной из дорог Владивостока большегруз протаранил на ходу 16 автомобилей. От сильного удара на тротуар вылетел пассажирский автобус, насколько машин развернуло. Грузовик врезался в перекрытия моста.
По предварительной версии, у машины отказали тормоза - до столкновения грузовик ехал с включенными аварийными сигналами.
Водитель большегруза погиб, четверо человек, включая двух пассажиров автобуса, получили ранения.