СМИ: США хотят ввести санкции против Турции из-за С-400

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, США хотят ввести санкции против Турции. Причина - покупка у РФ комплексов С-400.

Отмечается, что о новых санкциях может быть объявлено «в любой день». По сообщению СМИ, ограничения могут затронуть Управление оборонной промышленности Турции.

В августе этого года мировые СМИ сообщили, что американские законодатели почти два года негласно блокируют реализацию всех крупных контрактов на продажу оружия и военной техники Анкаре. Это было сделано для того, чтобы вынудить Турцию отказаться от приобретенных у России С-400.