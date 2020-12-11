СМИ: США хотят ввести санкции против Турции из-за С-400
О новых санкциях может быть объявлено «в любой день».
© Фото: Минобороны России
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, США хотят ввести санкции против Турции. Причина - покупка у РФ комплексов С-400.
Отмечается, что о новых санкциях может быть объявлено «в любой день». По сообщению СМИ, ограничения могут затронуть Управление оборонной промышленности Турции.
В августе этого года мировые СМИ сообщили, что американские законодатели почти два года негласно блокируют реализацию всех крупных контрактов на продажу оружия и военной техники Анкаре. Это было сделано для того, чтобы вынудить Турцию отказаться от приобретенных у России С-400.