Российский суд заочно арестовал нацгвардейца Виталия Маркива

Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива по делу о гибели двух журналистов под Славянском в 2014 году.



Итальянский репортер Андреа Роккелли и переводчик Андрей Миронов погибли в результате минометного обстрела в районе села Андреевка. В их группу также входил французский фоторепортер Вильям Рогелон, он остался в живых.

По его словам, обстрел велся прицельно из точки, где дислоцировались украинские военные, которыми, как утверждает обвинение, командовал Маркив. Реголон выступал в качестве главного свидетеля обвинения.

Спустя три года в Италии по этому делу задержали Виталия Маркива. Он предстал перед судом и получил 24 года тюрьмы. Позже решение было обжаловано.