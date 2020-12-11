Российский суд заочно арестовал нацгвардейца Виталия Маркива
Украинский военнослужащий обвиняется в убийстве двух журналистов в мае 2014 года.
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Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива по делу о гибели двух журналистов под Славянском в 2014 году.
Итальянский репортер Андреа Роккелли и переводчик Андрей Миронов погибли в результате минометного обстрела в районе села Андреевка. В их группу также входил французский фоторепортер Вильям Рогелон, он остался в живых.
По его словам, обстрел велся прицельно из точки, где дислоцировались украинские военные, которыми, как утверждает обвинение, командовал Маркив. Реголон выступал в качестве главного свидетеля обвинения.
Спустя три года в Италии по этому делу задержали Виталия Маркива. Он предстал перед судом и получил 24 года тюрьмы. Позже решение было обжаловано.