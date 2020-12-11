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Ведущие прямой линии с врио главы Белгородской области прервали звонки жителей на вопросе о жилье для сирот

Николай Курашкин
15:35 11.12.2020
Через несколько секунд после вопроса о том, почему жилье находится в плохом состоянии, ведущие, сославшись на неопределенные технические неполадки, прекратили общение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: belregion.ru

Во время прямой линии с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым ведущие мероприятия не предоставили некоторым жителям возможности задать волнующие их вопросы. Так, проблему с предоставлением жилья детям-сиротам не стали озвучивать якобы по причине плохой слышимости и связи.

Звонившая женщина обратилась к Гладкову с вопросом о том, почему жилье находится в плохом состоянии. Через несколько секунд после начала ее обращения ведущие, сославшись на неопределенные технические неполадки, прервали звонок.

«Звезда» связалась с начальником отдела по взаимодействию со СМИ администрации Белгородской области Сергеем Лукиновым, чтобы прояснить ситуацию. Он заявил, что технический сбой действительно имел место.

«У нас были большие технические проблемы, и ни одно соединение не удалось. Действительно была такая ситуация, что в эфире звук был, а в студии звука не было», - прокомментировал Лукинов.

Между тем зрители прямого эфира не поверили увиденному и оставили негативные комментарии под опубликованным на YouТube видео. Среди прочего они написали: «Какие сироты? Мы вас не слышим», «Не думал, что такое позорище возможно» и «Не дали ни одного путного вопроса задать».

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