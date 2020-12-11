НАК опубликовал видео с места самоподрыва преступника в Карачаево-Черкесии
Боевик пытался проникнуть на территорию, где проводились разыскные мероприятия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: НАК РФ
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места задержания преступника в Карачаево-Черкесии. Боевик пытался проникнуть на территорию проведения опреативно-разыскных мероприятий в селе Учкекен.
При попытке задержания преступник совершил самоподрыв - шесть сотрудников силовых структур получили легкие ранения. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
На данный момент НАК ведет работу по установлению личности боевика.