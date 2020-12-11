Следователи нашли автомобиль мужчины, который подозревается в убийстве девушки и ее 9-летнего брата.

Ранее преступник жестоко расправился с сожительницей, затем отправился в соседнюю станицу Новоалексеевскую и убил ее 9-летнего брата.

После произошедшего подозреваемый поехал на своем личном автомобиле в поселок Джубга Туапсинского района, оставил машину недалеко от моря и скрылся в неизвестном направлении.

На данный момент следователи проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства совершенных преступлений, собрать доказательственную базу и установить местонахождение подозреваемого.



Как сообщили следователи, после расправы над девушкой фигурант записал обращение на видео и выложил его в Сеть. Мужчина признался в совершенном преступлении и снял тело своей жертвы. Он также пожаловался на непростые отношения, измены девушки и рассказал о планах «переломать руки и ноги» ее брату.