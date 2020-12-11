Россия лидирует по числу вакцинированных от COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские поставщики укладываются в срок по поставкам вакцины от коронавируса.

Также премьер отметил, что прививочная кампания не должна приостанавливаться даже в новогодние праздники, чтобы все желающие могли сделать прививки.

«Сегодня могу сказать, что в срок мы укладываемся. В регионы уже направлены первые партии вакцины, и постепенно мы выходим на ее плановое производство», - сказал Мишустин на совещании с производителями вакцин.

Как считает глава кабинета министров, Россия уже занимает лидирующие позиции по вакцинации людей. Мишустин отметил вклад российских ученых, без которых этот успех был бы невозможен.