Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия лидирует по числу вакцинированных от COVID-19

Алексей Курильченко
15:17 11.12.2020
До конца месяца по всей стране будет распределено около полумиллиона доз вакцины.
Россия лидирует по числу вакцинированных от COVID-19
© Фото: Evgeny Sinitsyn, Xinhua, Globallookpress

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские поставщики укладываются в срок по поставкам вакцины от коронавируса.

Также премьер отметил, что прививочная кампания не должна приостанавливаться даже в новогодние праздники, чтобы все желающие могли сделать прививки.

«Сегодня могу сказать, что в срок мы укладываемся. В регионы уже направлены первые партии вакцины, и постепенно мы выходим на ее плановое производство», - сказал Мишустин на совещании с производителями вакцин. 

Как считает глава кабинета министров, Россия уже занимает лидирующие позиции по вакцинации людей. Мишустин отметил вклад российских ученых, без которых этот успех был бы невозможен.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:51 В стране и мире
Видео
НАК опубликовал видео с места самоподрыва преступника в Карачаево-Черкесии
14:24 В стране и мире
Видео
Москва станет крупнейшей площадкой по производству вакцины от коронавируса
13:38 В стране и мире
Видео
Путин сообщил о передаче партнерам по ЕАЭС тест-систем на COVID-19
12:19 В стране и мире
Кремль не планирует вводить локдаун в России в связи с пандемией
11:45 Эксклюзив
Иммунолог рассказал о вреде ношения маски в мороз
Популярное
Популярное
Видео
«Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море: видео
Расследовавший Розуэлльский инцидент офицер нашел на месте катастрофы «инопланетные письмена»
Ученые обнаружили на Аляске подводный супервулкан
Таинственный монолит появился в Киеве
В Минобороны ФРГ прокомментировали призыв Крамп-Карренбауэр говорить с Россией с «позиции силы»
Видео
Ракета Starship Илона Маска взорвалась на испытаниях: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.