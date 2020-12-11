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Главная новогодняя ель России прибудет в Кремль в пятницу

Анна Берестовая
01:47 11.12.2020
После доставки и установки дерево еще несколько дней будут украшать игрушками.
Главная новогодняя ель России прибудет в Кремль в пятницу
© Фото: Valery Gorokhov Russian Look Global Look Press

Сегодня, 11 декабря, из Московской области в сердце столицы будет доставлена главная новогодняя ель страны. Для поезда, на котором дерево отправится в город, будут специально открыты вечером Спасские ворота.

На подготовку символа праздника к доставке было затрачено почти двое суток. В процессе, как рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова, принимали участие 16 человек.

Ель высотой 25 метров и возрастом 96 лет, выбранное благодаря его совершенным пропорциям, спилили в Подмосковье 9 декабря. Теперь ее ждет путь в 120 километров до места назначения и установка на Соборной площади Кремля. Дерево еще несколько дней будут украшать игрушками. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что идеальное дерево приметила лесничий подмосковного Наро-Фоминска во время обхода территории. Всего на ее место было 50 претенденток со всего региона.

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