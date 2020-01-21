В «Росконтроле» назвали лучший бородинский хлеб

В «Росконтроле» проверили бородинский хлеб торговых марок «Коломенское», «Хлебный дом», «22 Хлебозавод», «Черемушки», «Маркет Перекресток» и Billa. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Проверенные образцы оказались безопасны для употребления, но в составе хлеба «Маркет Перекресток» найдено небольшое содержание пестицидов, но это количество не несет угрозу здоровью.

Также специалисты обнаружили недочеты в маркировке товаров. Например, у продукции бренда «22 Хлебозавод» немного меньше белка, чем заявлено на упаковке.

По заключению экспертов, все прошедшие экспертизу образцы могут быть рекомендованы к покупке. Как заявили специалисты, бородинский хлеб от торговой марки «Черемушки» признан самым лучшим.