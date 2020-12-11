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Валерий Дьяченко рассказал о вкладе Николая Иванова в театральное искусство

Алексей Курильченко
15:04 11.12.2020
По словам актера, работа Иванова ознаменовала «золотую эпоху» петербургского ТЮЗа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева, ВКонтакте

Народный артист России Валерий Дьяченко рассказал «Звезде» о вкладе Николая Иванова в развитие российского театрального искусства. По его словам, актер был готов выступать на сцене, даже несмотря на плохое самочувствие.

«ТЮЗ имени Брянцева потерял основного артиста, настоящего "атланта" сцены. Он работал в театре с юности и говорил со зрителем о трудном, но прекрасном предназначении человека на Земле. Когда раскрылся его талант, настал "золотой век" петербургского ТЮЗа», - рассказал Дьяченко.

Он также отметил, что Иванов часто болел последние годы, но несмотря на это продолжал работать - он любил театр и откликался на любое предложение.

Сегодня стало известно, что народный артист России Николай Иванов умер в возрасте 77 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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