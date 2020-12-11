Грязные игры: кто стоит за дискредитацией российской вакцины

Эффективность российской вакцины подтверждают как проведенные испытания, так и успешно запущенная прививочная кампания. Вместе с тем, как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, за рубежом «Спутник V» пытаются дискредитировать.

На успехи российской вакцины от коронавируса, которую Россия зарегистрировала 11 августа первой в мире, указывали в том числе зарубежные специалисты. Так, профессор вирусологии в Университете Рединга Иэн Джонс отмечал в интервью CBC News, что нет никаких причин для возникновения сомнений в результатах испытаний «Спутника V».

Однако чаще в западном медиапространстве можно столкнуться с критикой в адрес российской вакцины.

Сайт американского телеканала CNBC летом 2020 года опубликовал материал под громким заголовком «Ученые беспокоятся, является ли российская вакцина против коронавируса "Спутник V" безопасной и эффективной».

В статье приводятся слова доктора Скотта Готлиба о якобы не подтвержденной безопасности российской вакцины.

«Они утверждают, что это вакцина полностью одобрена, но это не так. Мы определенно не позволим использовать вакцину в Америке для массового распространения на данном этапе, основываясь на имеющихся данных. Мы просто не знаем, безопасны ли и эффективны вакцины на данный момент», - утверждал тогда Скотт Готлиб.

Между тем, вышеуказанный специалист - человек, который вряд ли может быть заинтересован в успехе «Спутника V», поскольку является членом совета директоров фармацевтической компании Pfizer, работающей вместе со своим германским партнером BioNТech над созданием собственной вакцины от коронавируса.

Более того, Скотт Готлиб когда-то являлся комиссаром FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов). Именно это ведомство выдает разрешение на выпуск лекарств на массовый рынок в США.

Укрепить позиции Pfizer старается и «флагман независимой британской журналистики». ВВС «схематично» сравнил свою и нашу вакцины: чья «спасет мир» - гадать не нужно.

«Это попытка скрыть ряд проблем, которые возникают у собственных вакцин, в частности, то, что нет долгосрочной проверенной безопасности, ни у одной из других вакцин, которые сейчас прошли фазу три. И то, что мы видим, например, сильные аллергические реакции на вакцину Pfizer в Великобритании», - полагает генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.





Тем временем накануне в США одобрили экстренное использование вакцины от коронавируса Pfizer, в ходе испытаний которой умерли 6 человек. Расследование причин еще не завершено, а британские власти после аллергической реакции у двоих медработников на эту вакцину рекомендовали пока не прививать людей с серьезной аллергией.

«Еще вчера вечером мы рассматривали два отчета об аллергических реакциях. Из очень обширных клинических испытаний мы знаем, что это не особенность вакцины. Но если нам нужно усилить наши рекомендации сейчас, когда у нас есть этот опыт работы с уязвимыми группами населения, группами, которые были выбраны в качестве приоритетных, мы немедленно дадим эту рекомендацию на местах», - отмечает глава Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Британии Джун Рейн.

Отечественной вакциной «Спутник V», в разработке которой непосредственное участие принимали военные вирусологи, в России привились уже более 150 тысяч человек. Из них - более 10 тыс военнослужащих. И сформированный иммунитет после вакцинации всех привившихся - от руководства Вооруженных сил до военнослужащих различных подразделений - подтверждает эффективность и безопасность препарата.

«На сегодня соотношению между показателями в группе, которые были вакцинированы препаратом, и в группе людей, которые получили плацебо, показатель свыше 96%», - рассказывает академик РАН, научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко Рамил Хабриев.

В российском Минобороны особенно подчеркивают - ведомство располагает детальными сведениями о том, какие средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины.