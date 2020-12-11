Москва станет крупнейшей площадкой по производству вакцины от коронавируса
Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин во время посещения завода на территории особой экономической зоны технополис «Москва».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Одна из крупнейших площадок по производству вакцины от коронавируса начнет выпускать российский препарат «Спутник V» уже в течение ближайших недель.
Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, на предприятии будут производить более 10 миллионов доз вакцины в месяц.
Современный фармацевтический завод возник на территории особой экономической зоны в технополисе «Москва», который сегодня посетил мэр.
«Мощностей предприятия хватит на проведение вакцинации не только москвичей, но и жителей десятков других субъектов Российской Федерации», - заверил Собянин.
Предприятие было возведено в кратчайшие сроки и будет работать в круглосуточном режиме.