На Спасской башне Кремля освятили новые колокола.

Двенадцать колоколов, которые дополнили историческую звонницу, отлили на заводе в Воронеже. Самый маленький из них весит 36 килограммов, а самый большой - 850.

Звон идет от молотков, которые приводят в движение электромагниты. Мастера добивались максимально точного попадания в ноту.

«Надо было проводить много исследовательских работ. Они проходили с участием звонарей храма Христа Спасителя, с участием колоколитейных заводов Воронежа и Тутаева», - рассказал член общественного совета фестиваля «Спасская башня» Сергей Хлебников.

Новые колокола позволяют исполнять гимн страны и «Славься» Михаила Глинки в полнооктавном звучании. Для этого музыканты специально обновили партитуру произведений.

Услышать их можно в полночь, полдень, а также в шесть утра и шесть вечера.