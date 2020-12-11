Преступник совершил самоподрыв при попытке задержания в Карачаево-Черкесии
Шесть силовиков получили легкие ранения.
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В Карачаево-Черкесии преступник взорвал себя при попытке задержания. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Сегодня около 12 часов дня в селе Учкекен боевик пытался прорваться на территорию, где проводились оперативно-розыскные мероприятия.
Шесть силовиков получили легкие ранения. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Отмечается, что среди гражданских лиц пострадавших нет.
В настоящий момент осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия, устанавливается личность преступника.