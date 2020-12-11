В стране и мире Преступник совершил самоподрыв при попытке задержания в Карачаево-Черкесии Алена Миронова Шесть силовиков получили легкие ранения. © Фото: НАК В Карачаево-Черкесии преступник взорвал себя при попытке задержания. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. Сегодня около 12 часов дня в селе Учкекен боевик пытался прорваться на территорию, где проводились оперативно-розыскные мероприятия. Шесть силовиков получили легкие ранения. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что среди гражданских лиц пострадавших нет. В настоящий момент осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия, устанавливается личность преступника. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика