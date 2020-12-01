Глав российских регионов попросили сделать 31 декабря выходным

Член Общественной палаты, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Ранее в Государственной думе был отклонен аналогичный законопроект ЛДПР.

Хамзаев подчеркнул, что на протяжении более шести лет он выступает за общественную инициативу «31 декабря — выходной день». В результате социологических опросов, которые проводились ежегодно, выяснилось, что инициативу поддерживает более 85% от всех опрошенных граждан.

Также член Общественной палаты напомнил, что в прошлом году инициативу поддержали более 15 регионов, среди которых были Крым, Ставропольский и Краснодарский край, а также Пензенская, Орловская и Магаданская области.

«31 декабря россияне должны быть дома, со своей семьей, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей — более спокойными и счастливыми»,- приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что в октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет являться выходным днем. Последний же день текущего года остается рабочим.