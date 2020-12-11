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Москвич заявил, что знает заказчика убийства известного пластического хирурга Лапутина

Егор Левин
13:08 11.12.2020
По имеющейся информации, заказщиком могла быть женщина, якобы пострадавшая от рук врача.
Москвич заявил, что знает заказчика убийства известного пластического хирурга Лапутина
© Фото: yana_laputina, Instagram

Житель Москвы заявил в полицию, что знает, кто является заказчиком убийства известного пластического хирурга и писателя Евгения Лапутина, совершенного в 2005 году. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По сведениям, поступившим в полицию, летом в год убийства в одном из столичных ресторанов произошла встреча мужчины и женщины, которая предложила 10 тысяч долларов, чтобы «разобраться с пластическим хирургом». По имеющейся информации, она просила использовать в деле нож, так как Лапутин им якобы изуродовал ее. Исполнителями заказа предположительно оказались два московских студента. Официальные комментарии правоохранительных органов к настоящему времени не поступали.

Евгений Лапутин в течение пяти лет перед убийством занимал пост ведущего хирурга клиники «Клазко» и являлся автором множества работ по нейро- и пластической хирургии. За два года до гибели получил звание лучшего пластического хирурга Москвы. Однако в 2005 году подвергся нападению неустановленных лиц и с ножевым ранением поступил в институт Склифосовского, где впоследствии умер. На церемонию прощания с хирургом пришли сотни людей, среди которых были как его коллеги, так и его пациенты. Убийство не раскрыто по сей день.

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