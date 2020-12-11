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Путин сообщил о передаче партнерам по ЕАЭС тест-систем на COVID-19

Алена Миронова
13:38 11.12.2020
Российские специалисты находятся в постоянном контакте с коллегами из стран пятерки.
Путин сообщил о передаче партнерам по ЕАЭС тест-систем на COVID-19
© Фото: Evgeny Sinitsyn, Xinhua, Globallookpress

Россия передала партнерам по ЕАЭС тест-системы. Прорабатывается вопрос о поставках вакцины от коронавируса,

«Мы передали партнерам по союзу тест-системы для проведения в общей сложности свыше 900 тысяч исследований на COVID-19», - заявил Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он подчеркнул, что Россия также поставляет и продолжит поставлять лекарства, средства индивидуальной защиты и расходные материалы.

Российские специалисты находятся в постоянном контакте с коллегами из стран пятерки, оказывают консультативную помощь и делятся своим опытом.

Президент отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о поставках в страны союза российской вакцины «Спутник V».

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