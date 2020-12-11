В стране и мире Путин сообщил о передаче партнерам по ЕАЭС тест-систем на COVID-19 Алена Миронова Российские специалисты находятся в постоянном контакте с коллегами из стран пятерки. © Фото: Evgeny Sinitsyn, Xinhua, Globallookpress Россия передала партнерам по ЕАЭС тест-системы. Прорабатывается вопрос о поставках вакцины от коронавируса, «Мы передали партнерам по союзу тест-системы для проведения в общей сложности свыше 900 тысяч исследований на COVID-19», - заявил Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Он подчеркнул, что Россия также поставляет и продолжит поставлять лекарства, средства индивидуальной защиты и расходные материалы. Российские специалисты находятся в постоянном контакте с коллегами из стран пятерки, оказывают консультативную помощь и делятся своим опытом.



Президент отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о поставках в страны союза российской вакцины «Спутник V». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика