В Кремле заявили о «грязных методах» Запада по дискредитации российской вакцины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что крупные фармацевтические компании некоторых зарубежных стран прибегают к самым нелицеприятным методам, чтобы не дать появиться российской вакцине «Cпутник V» в cвоих государствах. В Кремле эти попытки замечают, поскольку видны они, что называется, невооруженным взглядом.

Официальный представитель Кремля отметил, что хорошо, когда конкуренция в сфере разработки вакцин ведется честно.

«Другое дело, когда эта конкуренция политизируется, используются грязные методы по дискредитации нашей вакцины», - прокомментировал Дмитрий Песков.

В Кремле подчеркнули, что российская вакцина «Спутник V» была разработана самой первой из всех других, имеющихся на сегодняшний день, и она является «надежной, хорошей и востребованной». Однако некоторые фармацевтические гиганты, чтобы воспрепятствовать вхождению ее на рынки других стран действительно прибегают не к самым порядочным методам.

Представитель пресс-службы Минобороны РФ Игорь Конашенков также подтвердил, что российскому военному ведомству детально известно, какие ресурсы и средства направлены из-за рубежа на дискредитацию в мире российского препарата от коронавируса.