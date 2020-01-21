В Пермском крае проверяют все мини-отели после трагедии в «Карамели»

Прокуратура Пермского края совместно с контролирующими органами начала проверку хостелов и мини-отелей после трагедии в «Карамели».

«Органами прокуратуры Пермского края организованы сплошные совместные проверки с контролирующими органами всех хостелов и мини-гостиниц, проверки будут проходить до 15 февраля», - цитирует старшего помощника прокурора края Юлия Гайнанова РИА Новости.

По ее словам, в их число попадет филиал «Карамели» на Екатерининской улице в Дзержинском районе.

Трагедия в «Карамели» произошла из-за прорыва трубы отопления, кипяток хлынул в подвальное помещение, где располагался хостел. Пять человек, в том числе один ребенок, заживо сварились в кипятке. Все погибшие являлись постояльцами отеля. Еще трое пострадавших были доставлены в больницу с ожогами и трое от медицинской помощи отказались.