СМИ сообщили о взрывах возле здания регионального управления ФСБ в Карачаево-Черкесии
По предварительным данным, ранены два человека.
© Фото: ТРК "Звезда"
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СМИ сообщили о взрывах возле здания регионального управления ФСБ в Карачаево-Черкесии
По предварительным данным, ранены два человека.
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
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