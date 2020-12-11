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Умер актер Николай Иванов

Алена Миронова
13:12 11.12.2020
Народный артист России известен зрителям в том числе как исполнитель главной роли в телефильме «Вечный зов».
Умер актер Николай Иванов
© Фото: РИА Новости

Актер петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева народный артист России Николай Иванов умер в возрасте 77 лет.

«Николай Николаевич ушел после продолжительной болезни в возрасте 77 лет, причина - сердечная недостаточность», - сообщается на странице театра в «ВКонтакте».

Дата и место прощания будут объявлены отдельно.

Николай Иванов родился 22 января 1943 года. За годы работы он сыграл более 80 ролей. Широкому зрителю Иванов известен по телесериалам «Вечный зов», «Россия молодая», драме «Кузнечик» и другим.

Среди наград артиста – Государственная премия СССР, Орден Дружбы и приз Национальной театральной премии «Арлекин» в номинации «За великое служение театру для детей».

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