В Краснодарском крае ревнивец убил свою девушку и расправился с ее 9-летним братом

Следователи в Армавире ищут 32-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении двойного убийства. По данным СК РФ, мужчина жестоко расправился со своей 26-летней девушкой на почве ревности. Убив свою подругу, он не остановился, и отправился в соседнюю станицу Новоалексеевскую, где расправился еще и с ее 9-летним младшим братом.

По данным СК РФ, фигурант записал на видео, которое разместил в Интернете, где признался в совершенном преступлении и продемонстрировал тело своей жертвы. На видео мужчина пожаловался на непростые отношения, сложившиеся у него с девушкой, ее изменах, а также планах «переломать руки и ноги» ее брату.

После произошедшего подозреваемый отправился на своем личном автомобиле в поселок Джубга Туапсинского района, где оставил автомобиль недалеко от моря, после чего скрылся в неизвестном направлении.

На места происшествий выехали следственные группы из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. Следователи проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства совершенных преступлений, собрать доказательственную базу и установить местонахождение подозреваемого.