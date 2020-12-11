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Минсельхоз разработает меры для стабилизации цен на продукты

Алена Миронова
12:58 11.12.2020
Предложения будут представлены 14 декабря.
Минсельхоз разработает меры для стабилизации цен на продукты
© Фото: West Coast Surfer, moodboard, Globallookpress

Министерство сельского хозяйства России прорабатывает комплекс мер для стабилизации ситуации с ценами на продукты питания. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«Подготовленные предложения будут представлены в ближайший понедельник», - цитирует РИА Новости слова Патрушева, которые привели в пресс-службе министерства.

Он подчеркнул, что эффективная работа всех заинтересованных сторон позволит стабилизировать ситуацию с ценами.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости принять меры для сдерживания цен на продукты. Так он отреагировал на недавнее заявление Владимира Путина о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты.

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