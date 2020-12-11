В стране и мире Минсельхоз разработает меры для стабилизации цен на продукты Алена Миронова Предложения будут представлены 14 декабря. © Фото: West Coast Surfer, moodboard, Globallookpress Министерство сельского хозяйства России прорабатывает комплекс мер для стабилизации ситуации с ценами на продукты питания. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. «Подготовленные предложения будут представлены в ближайший понедельник», - цитирует РИА Новости слова Патрушева, которые привели в пресс-службе министерства. Он подчеркнул, что эффективная работа всех заинтересованных сторон позволит стабилизировать ситуацию с ценами. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости принять меры для сдерживания цен на продукты. Так он отреагировал на недавнее заявление Владимира Путина о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика