Минсельхоз разработает меры для стабилизации цен на продукты
Предложения будут представлены 14 декабря.
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Министерство сельского хозяйства России прорабатывает комплекс мер для стабилизации ситуации с ценами на продукты питания. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
«Подготовленные предложения будут представлены в ближайший понедельник», - цитирует РИА Новости слова Патрушева, которые привели в пресс-службе министерства.
Он подчеркнул, что эффективная работа всех заинтересованных сторон позволит стабилизировать ситуацию с ценами.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости принять меры для сдерживания цен на продукты. Так он отреагировал на недавнее заявление Владимира Путина о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты.