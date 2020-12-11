Культовый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса

Корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений после COVID-19.

Он приехал в Латвию 20 ноября, чтобы купить дом в Юрмале, а также оформить вид на жительство, однако на сделку режиссер не явился и перестал выходить на связь.Его коллеги подняли тревогу и начали поиск по больницам. Об этом передает портал Delfi Латвия.

Ким Ки Дук — южнокорейский режиссер, лауреат Венецианского, Берлинского и Каннского кинофестивалей. Среди самых известных его работ - «Пьета», «Пустой дом», «Ариран», «Самаритянка», «Весна, лето, осень, зима и снова весна».





