Культовый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса
По данным СМИ, он собирался оформить вид на жительство, но вскоре перестал выходить на связь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Britta Pedersen, dpa, Globallookpress
Корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений после COVID-19.
Он приехал в Латвию 20 ноября, чтобы купить дом в Юрмале, а также оформить вид на жительство, однако на сделку режиссер не явился и перестал выходить на связь.Его коллеги подняли тревогу и начали поиск по больницам. Об этом передает портал Delfi Латвия.
Ким Ки Дук — южнокорейский режиссер, лауреат Венецианского, Берлинского и Каннского кинофестивалей. Среди самых известных его работ - «Пьета», «Пустой дом», «Ариран», «Самаритянка», «Весна, лето, осень, зима и снова весна».