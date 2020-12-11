Новогодний бум: российские курорты готовятся принять туристов в разгар пандемии

Несмотря на риски пандемии, россияне не готовы полностью отказаться от путешествий. Многие жители нашей страны воспользуются приближающимися новогодними праздниками, чтобы реализоваться себя в качестве туристов. Однако запреты, действующие в связи с распространением коронавирусной инфекции, полностью изменили расклад в туристической области. Нынешней зимой, как и летом 2020 года, все больше путешественников выбирают внутренние маршруты.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин подтвердил эту закономерность в комментарии «Звезде». По его словам, во время праздничных выходных этот показатель вырастет до 90 процентов.

«Обычно распределялись потоки следующим образом: где-то 69% внутри страны и где-то 31 - зарубежные поездки, сейчас выездной уровень значительно сокращен», - пояснил Барзыкин.

Он добавил, что перечень заграничных государств, готовых принять российских путешественников, ограничен. По сути, речь идет о трех направлениях: ОАЭ, Танзании и Турции. При этом регионы внутри страны активно предлагают свой продукт, создавая востребованные сегодня программы. Однако создание безопасного отдыха в условиях пандемии стало своеобразным вызовом для субъектов РФ, некоторые из них, просчитав риски, приняли решение не принимать гостей.

Так, в администрации Санкт-Петербурга попросили туристов отказаться от поездок в Северную столицу во время новогодних праздников и ограничительными мерами временно снизили туристскую привлекательность города.

Краснодарский край и Крым, пользующиеся наибольшим спросом со стороны наших соотечественников, напротив, готовятся к началу зимнего сезона.

Горнолыжные курорты Сочи, традиционно привлекающие любителей зимнего активного отдыха, распахнут свои двери 18 декабря.

«В этом году мы ожидаем, что горнолыжный сезон начнется 18 декабря. В его период будут работать 64 канатные дороги в горном кластере Сочи. Порядка 177 километров трасс», - рассказал начальник управления развития внутреннего туризма Краснодарского края Георгий Груша.

По его словам, на новогодние праздники регион ожидает большой наплыв посетителей. Уже сейчас забронировано порядка 90 процентов мест в отелях Красной поляны. Высок интерес россиян и к Черноморскому побережью.

«Среднюю загрузку по Черноморскому побережью сейчас мы оцениваем в 78%. То есть, на новогодние каникулы именно с 1 по 10 января мест уже очень мало. Наплыв посетителей и туристический поток мы ожидаем достаточно серьезный, выше, чем в прошлом году в аналогичные даты», - рассказал Георгий Груша.

Всего за новогодние праздники регион готовится принять порядка 400 тысяч туристов, из них Красная Поляна примет около 350 тысяч человек. Чтобы обеспечить безопасность гостей края, на его территории будут не только соблюдаться требования Роспотребнадзора, а также вводятся дополнительные меры безопасности.

«Соблюдение масочного режима, дезинфекция сотрудниками, сигнальная разметка, социальное дистанцирование, в том числе дополнительная обработка антисептическими средствами всех кабино-канатных дорог каждые четыре часа без остановки канатной дороги. Дополнительная дезинфекция прокатного инвентаря. Разграничение катающихся туристов и тех, кто покупает прогулочные ски-пассы и поднимаются на вершину с целью фотографий и просто обзора», - объяснил Георгий Груша.

Он добавил, что в курортных зонах региона уставлены дополнительные автоматы по продаже масок, и перчаток и антисептиков. От туристов, в свою очередь, просят проявлять благоразумие и соблюдать действующие меры безопасности.

Другой черноморский регион - Крымский полуостров - ждет на новогодние праздники около полумиллиона туристов. Предварительная загрузка действующих объектов размещения на новогодние праздники составляет около 70%.

Как рассказал в ходе всероссийской форума «Открытый Крым» председатель Комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, говорить о введении локдауна в регионе возможно только в случае резкого и очень серьезного роста числа заболевших коронавирусом. При этом пока эта тема даже не обсуждается, заверил Черняк.

«Все происходит примерно так, как и предупреждал Роспотребнадзор. Наблюдается небольшой ожидаемый рост количества заболевших, что связано, прежде всего, с сезонным ростом числа заболеваний ОРВИ», - приводит «Парламентская газета» слова чиновника.

Стоит отметить, что в период с 20 декабря по 15 января в Крыму будут запрещены все праздничные массовые новогодние мероприятия и корпоративы.

В Российском союзе туриндустрии отметили высокий интерес россиян и к санаторно-курортному отдыху на территории Кавказских Минеральных Вод, и Алтайского края, горнолыжному отдыху на Северном Кавказе, Калининграду, Карелии, Бурятии и городам Золотого кольца.

Однако, жонглируя направлениями при подготовке путешествий, стоит помнить о том, что регионы России сами принимают решение о введении ограничительных мер, исходя из эпидемиологической ситуации, и в любой момент распространение коронавируса может внести свои коррективы в уже составленный маршрут.