Расследовавший Розуэлльский инцидент офицер нашел на месте катастрофы «инопланетные письмена»

Впервые спустя десятилетия после предполагаемого крушения НЛО около города Розуэлл в США в июле 1947 года раскроют дневник следователя, изучающего катастрофу.

Джесси Марсель был офицером разведки 509-й бомбардировочной группы на Розуэллском армейском аэродроме. Ему было поручено расследовать катастрофу 1947 года.

Внуки Марселя хранят его дневник уже 15 лет и считают, что он поможет пролить свет на истинные детали произошедшего.

События произошли летом 1947 года. США находились в разгаре холодной войны, ученые - на грани открытия деления плутония, а нью-йоркский Центральный вокзал побил рекорд в 252 288 пассажиров. Однако самым запоминающимся событием этого времени стала катастрофа в Розуэлле.

«Разведывательное управление 509-й бомбардировочной группы на Розуэллском армейском аэродроме объявило сегодня в полдень, что аэродром перешел во владение летающей тарелки», - передает Daily Mail сообщение Roswell Daily Record от 8 июля 1947 года.

Вскоре после того, как термин «НЛО» попал в заголовки газет, американское военное ведомство опубликовало заявление, в котором утверждалось, что обломки были просто остатками метеозонда, использовавшимся в рамках секретной программы «Могол».

Однако Марсель определил обломки как нечто, «сделанное нечеловеческими руками». Он писал, что на месте катастрофы были обнаружены куски металла с инопланетными письменами, выгравированными поперек.

Внуки Марселя рассказали, что их дедушка описал все детали того, что увидел в тот день, хотя ему «приказывали» отрицать то, что он видел на самом деле.

Отмечается, что Марсель был заядлым курильщиком. Во время расследования он вытащил из кармана зажигалку, пытаясь расплавить разбросанные куски металла или согреть его, однако судя по его дневнику, ничего не вышло.



Обломки были собраны и доставлены на специальную базу в Розуэлле, где Марсель и его коллеги попытались определить происхождение их материала.

На некоторых частях металла, отмечал Марсель, располагались, предположительно, инопланетные письмена.

«Мой дедушка сказал, что я, возможно, первый человек на Земле, который увидит инопланетные письмена», - передает Daily Mail слова внука Марселя - Джесси.

Хотя Марсель не видел живых существ на месте катастрофы, он утверждал, что примерно в то же время было несколько мест крушения, где другие следователи говорили, что видели что-то живое.

«Самое главное в нашем дедушке - это то, что он оказался под большим давлением», - отметил его внук Джесси.

Отмечается, что Марсель возглавлял службу разведки по программированию бомбардировок времен Второй мировой войны, поэтому знал, как защитить секреты.

«Он был тем, кого они выбрали, чтобы увидеть крушение и доложить о нем. Это говорит о многом», - сказал внук.

Дневник Марселя раскроют в трехсерийном сериале канала History Channel «Розуэлл: первый свидетель» 12 декабря.