За сутки в РФ выявили 28 585 новых заболевших COVID-19

В России за минувшие сутки прибавилось 28 585 пациентов с инфекцией коронавируса. Как подсчитали в оперативном штабе, общее число подтвержденных случаев с начала эпидемии COVID-19 достигло 2 597 711 человек.

«Новые случаи COVID-19 выявили в 84 регионах, из них 4 600 (16,1%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», - сообщили в оперативном штабе.

Также за прошедшие 24 часа в России подтверждена смерть 613 пациентов, скончавшихся от заболевания. Всего в РФ умерли 45 893 пациента с COVID-19.

Как сообщил ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, что самыми опасными распространителями коронавируса в России являются инфицированные COVID-19 пациенты, находящиеся в закрытом помещении и контактирующие с другими людьми.