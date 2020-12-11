Кремль не планирует вводить локдаун в России в связи с пандемией

В Кремле заявили, что планов по введению полного локдауна на территории России из-за пандемии коронавирусной инфекции нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с сожалением признав при этом, что инфекция действительно «добавила смертности».

«Это, к сожалению, мировая тенденция, но все остальные разъяснения дала вице-премьер Голикова. Каких-то планов, еще раз повторяю, по введению локдауна нет по-прежнему», - заявил представитель Кремля.

Ранее Песков более подробно объяснил ситуацию, сказав, что действующих мер противодействия, по мнению властей, хватает и усиление не необходимо.