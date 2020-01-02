Вступили в силу поправки, позволяющие не возить распечатку электронного полиса ОСАГО с собой

Российским водителям, купившим электронный полис ОСАГО, больше не нужно возить с собой его распечатанную копию. При проверке достаточно предъявить полис на смартфоне или планшетном компьютере.

Соответствующие поправки в действующие правила дорожного движения (ПДД) вступили в силу 2 января этого года.

Законодательная норма действовала еще с мая 2019 года, однако соответствующие изменения в ПДД внесены не были. Из-за этого случались конфликтные ситуации на дорогах, когда инспекторы ГИБДД требовали предъявить распечатанную копию документа, а в случае ее отсутствия выписывали штраф.

Ситуацией заинтересовались в Верховном суде, который освободил автомобилистов от ненужных документов. В постановлении сказано, что в ситуации, когда у водителя нет распечатки полиса, следует руководствоваться законом об ОСАГО, а не ПДД.

Ключевые поправки внесены в пункт Правил 2.1.1.1, поэтому конфликтных ситуаций с правоохранителями больше возникать не должно.