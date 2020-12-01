Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Женщина-эпоха»: Цискаридзе поделился воспоминаниями об Ирине Антоновой

Виктория Ивашечкина
11:19 01.12.2020
По словам артиста балета, президент Пушкинского музея много сделала для российской культуры и искусства.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: antonova_club, VK

Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе поделился со «Звездой» воспоминаниями о президенте Пушкинского музея Ирине Антоновой. Напомним, искусствовед умерла во вторник, 1 декабря, в возрасте 98 лет. Причина смерти и другие подробности пока не сообщаются. 

«Это женщина-эпоха, величайший профессионал, сделавший для культуры и искусства в нашей стране многое. Мне повезло достаточно много общаться с Ириной Александровной, она со всей семьей каждый год ходила на «Щелкунчика», - подчеркнул артист.

По его словам, Ирину Антонову будут помнить не одно столетие, потому что она «одна из величайших граждан нашей страны».

Ранее ректор РГГУ Александр Безбородов поделился воспоминаниями об Ирине Антоновой. По его словам, именно она была автором идеи расширенного образовательного пространства в крупном университете, а также являлась выдающимся человеком фантастических способностей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:19 В стране и мире
Видео
«Женщина-эпоха»: Цискаридзе поделился воспоминаниями об Ирине Антоновой
11:02 В стране и мире
Едва мог ходить и говорить: в Швеции женщина почти 30 лет держала под замком своего сына
09:19 ОПК
Видео
Абсолютно новое соединение: на Курилы прибыли зенитно-ракетные комплексы ЗРК С-300В4
08:11 В стране и мире
В закон о праве приобретения оружия предложили внести изменения
07:53 В стране и мире
Видео
Онлайн-больничный и дистанционные услуги нотариуса : какие нововведения ждут россиян с 1 декабря
Популярное
Популярное
Видео
Уникальный «блинчатый» лед на реке под Кировом попал на видео
Видео
Австралийка голыми руками вырвала щенка из хватки питона: видео
В Британии нашли останки «русалки»
«Теоретический блеф»: эксперт о модели украинского танка, который представили как «убийцу Арматы»
Чудовище из глубин: ученые раскрыли одну из тайн Бермудского треугольника
Видео
В Абу-Даби одновременно взорвали четыре небоскреба: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.