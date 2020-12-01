«Женщина-эпоха»: Цискаридзе поделился воспоминаниями об Ирине Антоновой

Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе поделился со «Звездой» воспоминаниями о президенте Пушкинского музея Ирине Антоновой. Напомним, искусствовед умерла во вторник, 1 декабря, в возрасте 98 лет. Причина смерти и другие подробности пока не сообщаются.

«Это женщина-эпоха, величайший профессионал, сделавший для культуры и искусства в нашей стране многое. Мне повезло достаточно много общаться с Ириной Александровной, она со всей семьей каждый год ходила на «Щелкунчика», - подчеркнул артист.

По его словам, Ирину Антонову будут помнить не одно столетие, потому что она «одна из величайших граждан нашей страны».

Ранее ректор РГГУ Александр Безбородов поделился воспоминаниями об Ирине Антоновой. По его словам, именно она была автором идеи расширенного образовательного пространства в крупном университете, а также являлась выдающимся человеком фантастических способностей.