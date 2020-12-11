Эксперт перечислила факторы, от которых будут зависеть цены на ЖКХ в 2021 году

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева прокомментировала информацию о возможном росте платежей за ЖКХ в 2021 году в среднем по России на 4%. Эксперт заявила «Звезде», что не согласна с данными оценками.

«А что случилось-то? Ничего же не произошло. У нас в мае-июле действительно каждый год повышают платежи за ЖКХ. И каждый год перед этим правительство выпускает решение, в котором определяет потолок роста цен для каждого региона. При этом власти могут им даже не воспользоваться, как было в этом году, например. Мы еще не подводили итоги по мониторингу, это будет известно позже. Потолок, который определяет правительство в целом по регионам, - это где-то 3,8. Но при этом не факт, что так и будет сделано», - отметила Разворотнева.

Эксперт пояснила, что на вторую, дополнительную часть платежа за капремонт в этом году во многих регионах страны оплата не повышалась вообще. А в Алтайском крае ее даже опустили на 11%.

«И в следующем году, есть возможность, что многие регионы откажутся от дальнейших повышений. Это же от региона к региону зависит. Там вообще большой разброс был. В Санкт-Петербурге, например, были самые низкие расценки на ЖКХ. Поэтому говорить о том, что произойдет повышение цен на 4% - значит, говорить только о коммунальных ресурсах и судить только по распоряжению правительства. Собственно говоря, что будет на самом деле дальше - вопрос открытый. А коммунальные ресурсы - это еще, как минимум, не весь платеж», - пояснила исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ.

Ранее в СМИ сообщили со ссылкой на ФАС, что повышение цен будет обусловлено инфляцией, а их рост будет контролироваться государством примерно в ее пределах.