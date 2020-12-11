В МИД РФ назвали новые санкции США «неуклюжим пиар-ходом»

Новые санкции США в отношении России носят надуманный характер и не подкреплены доказательствами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очередная порция ограничений, как уже давно заведено у американцев, носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Захарова также назвала санкции против России «неуклюжим пиар-ходом», который направлен на навязывание международной общественности образа российских граждан как «нарушителей прав человека».

Как заметила дипломат, тем, кто составлял новые санкционные списки, «не занимать фантазии».

«Они умудрились подвести под рестрикции целый футбольный клуб, хорошо известный и за пределами России», - уточнила Захарова.

Она также вспомнила, что когда-то в подобной ситуации оказался московский бассейн «Чайка». Не без иронии дипломат предположила, что он попал в список, «очевидно, по причине того, что он находится в Москве возле Крымского моста».

«Как-нибудь поинтересуемся у американских коллег, что именно из географии нашей страны навеяло им мысль «озаботиться» футбольным клубом», - заключила дипломат.

Минфин США объявил накануне о введении санкций против Фонда имени Ахмата Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе грозненского футбольного клуба «Ахмат».

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ограничения США, заявив, что ничего абсурднее в истории всего человечества «не было никогда».