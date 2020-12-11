США планирует резко увеличить флот к началу 2030-х

К началу 2030-х готов флот Соединенных Штатов, согласно имеющемуся сегодня плану, должен будет вырасти до 355 судов. Такое заявление сделал первый заместитель главы Министерства обороны страны Дэвид Норкуист, добавив, что такой рост поспособствует сдерживанию угрозы со стороны Китая и России.

Замминистра отметил, что помимо собственно роста числа кораблей необходимо будет ускоренно строить подводные лодки и укомплектовывать вооруженные силы беспилотниками и военными самолетами.

Норкуист помимо прочего напомнил, что на строительство новых единиц флота было направлено более 45 миллиардов долларов. В настоящее время в распоряжении американского флота находится около 290 судов.

Ранее военный эксперт рассказал, что на сегодняшний момент США располагают двумя ледоколами, тогда как в России их число доходит до 40 кораблей. Для исправления ситуации американская сторона решила привлечь к работе над ледокольным флотом канадских и норвежских партнеров.