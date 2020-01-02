Опасный салют: в Уфе неизвестные обстреляли фейерверками жилой дом

В Уфе на Новый год неизвестные запустили фейерверк по многоэтажному жилому дому, расположенному на улице Энтузиастов. Видео инцидента было опубликовано очевидцем в социальной сети Instagram.

На записи видно, что пиротехнические снаряды попадают в здание, после чего взрываются. Как говорят местные жители, из-за выходки хулиганов фасад дома получил повреждения.

Случившимся заинтересовались в местной полиции. Как рассказали в МВД по Республике Башкортостан, стражи порядка приступили к розыску нарушителей спокойствия. По факту происшествия начата проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, пишет Ufa1.ru.