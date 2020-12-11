Подпольные ювелиры продавали контрафактное золото под видом брендовых украшений в Москве

Московская полиция пресекла деятельность группы, изготавливающей ювелирные изделия под видом продукции известных брендов.

Злоумышленники арендовали несколько помещений в столице, где производили контрафактные украшения. Копии продавались через интернет-магазин в три-четыре раза ниже стоимость оригинала.

В результате обысков сотрудники полиции обнаружили драгоценные камни и металлы, а также готовые украшения, предварительная стоимость которых превышает 10 миллионов рублей.

Фигурантам уголовного дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются каналы поставки драгоценных камней, а также все участники группировки.