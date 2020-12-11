Подпольные ювелиры продавали контрафактное золото под видом брендовых украшений в Москве
Копии продавали в Интернете по цене в три-четыре раза ниже стоимости оригинальных изделий.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
Московская полиция пресекла деятельность группы, изготавливающей ювелирные изделия под видом продукции известных брендов.
Злоумышленники арендовали несколько помещений в столице, где производили контрафактные украшения. Копии продавались через интернет-магазин в три-четыре раза ниже стоимость оригинала.
В результате обысков сотрудники полиции обнаружили драгоценные камни и металлы, а также готовые украшения, предварительная стоимость которых превышает 10 миллионов рублей.
Фигурантам уголовного дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются каналы поставки драгоценных камней, а также все участники группировки.