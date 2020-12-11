Лазеротерапия и иглоукалывание: как проходят реабилитацию после лечения коронавируса в санаториях Минобороны РФ

В борьбе с COVID-19 важно не только своевременное лечение, но и реабилитация. Даже после выздоровления многие пациенты продолжают страдать от одышки из-за поражения легких и других недомоганий. Окончательно встать на ноги перенесшим инфекцию коронавируса помогают в центрах восстановительной медицины и санаториях Минобороны РФ.

В филиале госпиталя Вишневского, где побывал корреспондент «Звезды», применяют множество методов лечебной физкультуры - от лазеротерапии до китайского иглоукалывания. Для каждого пациента разрабатывается своя комплексная программа, которая позволяет за короткий срок восстановить дыхательную систему военнослужащего, который переболел коронавирусом.

В центре военные врачи выхаживают пациентов с сильным поражением легких. В первую очередь им необходимо дышать 100%-ным кислородом под повышенным давлением в специальной барокамере. С головой в лечение пациенты уходят и в паровоздушных углекислых ваннах: эта водная процедура также важна для стимулирования кровотока. После коронавируса в организме загустевает кровь, в связи с чем велика возможность образования тромбов. Поэтому в таких случаях применяется даже гирудотерапия: пациентов с повышенной свертываемостью крови лечат... пиявками.

Полковник Андрей Брусс в военной авиации служит уже 29 лет. Заболел коронавирусом он еще в мае. Поражение легких было 80%. В госпитале военнослужащий прошел весь путь выздоровления, так что сейчас от его пневмонии не осталось и следа.

В центры восстановительной медицины при госпитале Вишневского таких пациентов лечат с самого начала пандемии. Только физиотерапевтических процедур там применяется более 40 методик. Филиал развернут на 400 коек, поэтому для одновременной реабилитации медики могут принимать до 250-300 пациентов. В центре также работают штатные психологи. Ведь многие пациенты были на грани жизни и смерти, находились в коме, подключенные к аппаратам ИВЛ.

Восстановительное лечение проводится и в санаториях Министерства обороны. Пациентам прописывают индивидуальную программу восстановления в основном на свежем воздухе. Благодаря современным технологиям спектр процедур в восстановительных центрах и в военных санаториях сегодня самый обширный.