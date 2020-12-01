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Едва мог ходить и говорить: в Швеции женщина почти 30 лет держала под замком своего сына

Анна Касаткина
11:02 01.12.2020
Полиция Стокгольма расследует дело о незаконном лишении человека свободы.
Едва мог ходить и говорить: в Швеции женщина почти 30 лет держала под замком своего сына
© Фото: Globallookpress

В Стокгольме арестовали женщину, которая на протяжении 28 лет - с тех пор, как ему исполнилось 12, - не выпускала своего сына из дома. Пленника доставили в больницу, так как он почти не мог ходить и говорить, у него отсутствовали зубы, а ноги были покрыты язвами и ссадинами.

Злодеяние 70-летней женщины раскрыли случайно - к ней в квартиру зашла родственница и обнаружила там сидящего в темноте 41-летнего мужчину в очень плохом состоянии. Само жилище было грязным и захламленным.

«Это было как в фильме ужасов», - сказала она изданию Expressen.

Родственница вызвала скорую помощь, мужчину госпитализировали, после чего медики обратились в полицию.

По словам близких женщины, она забрала своего сына из школы, когда ему было 12 лет, и после этого он больше не выходил из дома и не контактировал с другими людьми. Несмотря на странные обстоятельства, семья вплоть до настоящего момента не предпринимала попыток что-либо узнать о его судьбе.

Состояние мужчины медики оценили как тяжелое. В понедельник, 30 ноября, ему сделали операцию. Пока неизвестно, почему мать столько лет удерживала сына дома, однако предполагается, что причиной стала чрезмерная опека, которая пробудилась у нее после некого события в семье. Полиция расследует дело о незаконном лишении человека свободы.

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