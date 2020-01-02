Более 50 человек пострадали от пиротехники в Армении на Новый год

В Армении за время празднования нового года от пиротехнических средств пострадали более 50 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян в своем Facebook.

«За последние два дня в медицинские центры Армении обратились 52 человека, пострадавших от пиротехники и фейерверков», - написал министр.

Торосян также опубликовал рентгеновский снимок руки десятилетнего ребенка, который пострадал от пиротехники в новогоднюю ночь. Министр добавил, что в 49 случаях из 52 у пострадавших диагностированы травмы ладони и запястья. В больницы за помощью обратились 37 взрослых, восемь детей в возрасте до 14 лет и семеро подростков.

© Arsen Torosyan, Facebook

В России до наступления новогодних праздников Роспотребнадзор дал рекомендации на что нужно обращать внимание при покупке пиротехники. Упаковка салюта должна быть сухой, а фитиль не мятым и не ломанным. На упаковке должны быть инструкция с указанием класса опасности и радиуса опасной зоны.