Россиян начнут уведомлять обо всех полагающихся им льготах

Со вторника, 1 декабря, россияне смогут получать полную информацию о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах в личном кабинете на портале «Госуслуги».

В частности, речь идет о положенных выплатах на детей, например о единовременном пособии при рождении ребенка. Также уведомления о мерах социальной поддержки смогут получать пенсионеры, безработные и другие категория граждан.

В Минтруде отметили, что информирование запускается на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Уведомления в личном кабинете на портале «Госуслуги» полноценно заработают до конца этого года.

Специалисты также подчеркивают, что получить персональную информацию о праве на соцподдержку также можно в многофункциональных центрах.

Помимо этого, с декабря текущего года через Интернет можно будет оформить по спецтарифу железнодорожные билеты. Обращаться лично в кассы с документами уже не нужно. Также с 14 декабря в режиме онлайн можно будет получить и больничный лист. Как на себя, так и на ребенка. Для оформления потребуются данные паспорта и СНИЛС.