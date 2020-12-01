Россиянам пояснили порядок выплаты пенсий за декабрь и январь

В Пенсионном фонде России сообщили, когда будут выплачиваться пенсии в преддверии новогодних праздников. В частности, в ведомстве пояснили, что выплаты пенсий за декабрь пройдут по стандартному графику. Тогда как информация о сроках январских выплат появится позже.

«Пенсия за декабрь выплачивается по стандартному графику, сроки предпраздничной выплаты за январь станут известны немного позже», - рассказали РИА Новости в ПФР.

Собеседник агентства подчеркнула, что в прошлом году о датах выплат за январь сообщили только 20 декабря.

Ранее в ноябре стало известно о планируемой индексации страховых выплат неработающим пенсионерам. С 1 января 2021 года пенсии проиндексируют на 6,3%. Ожидается, что индексация будет выше уровня прогнозируемой по итогам 2020 года инфляции.