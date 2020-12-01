Уникальный «блинчатый» лед на реке под Кировом попал на видео
Ледяные блинчики образуются из снежной каши, которая возникает на поверхности водоема при температуре воздуха, близкой к нулю.
© Видео: VK, «Любительская метеорология в Кирове» © Фото: VK, «Любительская метеорология в Кирове»
В субботу, 28 ноября, жители Кирово-Чепецкого района заметили на реке Быстрице редкое природное явление: блинчатый лед. Удивительные кадры местные жители опубликовали в соцсетях.
Как стало известно, подобный лед образуется из снежной каши, которая возникает на поверхности водоема при температуре воздуха, близкой к нулю.
«Ветер разделяет снежный покров на отдельные части. Фрагменты замерзают, ветер и ледяная вода шлифуют льдины, придавая им круглую форму, похожую на блинчики», - прокомментировали местные жители.
Диаметр ледяных блинчиков может достигать от 30 сантиметров до трех метров. Толщина фрагментов составляет около 10 сантиметров.