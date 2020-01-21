В посуде из IKEA найдены токсичные вещества

Компания IKEA отзывает дорожные кружки, они оказались опасными для здоровья. Об этом сказано в сообщении на сайте компании.

В заявлении говорится, что IKEA рекомендует всем клиентам, у которых есть дорожная кружка Troligtvis (розовая, синяя или бежевая) с надписью Made in India, немедленно прекратить ее использование и вернуть посуду в магазин для осуществления полного возврата.

Кружки находились в продаже с осени 2019 года по январь 2020-го. Причиной отзыва посуды стала их токсичность - как показали тесты, превышение уровня дибутилфталата в их составе может привести к серьезным нарушениям в иммунной системе.