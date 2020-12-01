Австралийка голыми руками вырвала щенка из хватки питона: видео

Хозяйка спасла щенка после атаки коврового питон в Австралии. Инцидент произошел вечером в пятницу, 27 ноября, в городе Саншайн-Кост, штат Квинсленд. Как рассказала газете Win News Мишель Ван Шувен, чтобы вырвать своего питомца, девятимесячного ирландского волкодава Джаспера, ей пришлось колотить змею рулоном оберточной бумаги, оказавшимся под рукой.

Момент нападения попал на камеру видеонаблюдения. На записи запечатлено, как на щенка, который прогуливался по саду, набрасывается рептилия. Она успевает обвить маленькое животное кольцом, когда ему на помощь прибегает хозяйка. Бой со змеей длится несколько секунд, прежде чем женщине удается отбросить питона от Джаспера.

По словам Мишель Ван Шувен, питомец получил легкий ушиб в результате атаки. Кроме того, питон прокусил щенку левое ухо, но сейчас с домашним любимцем все хорошо.