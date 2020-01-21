Зимние дожди спровоцировали паводок в Ленобласти
В некоторых местах максимальный уровень воды достигает 60 сантиметров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Жителям Ленинградской области из-за сильных ливней пришлось бороться с паводком. В Бокситогорском и Тихвинском районах произошло настоящее наводнение - под водой оказались дачи, дороги, огороды и парк.
В результате разлива реки подтопило стены монастыря. В некоторых местах максимальный уровень воды достигает 60 сантиметров. Общая площадь затопления составила 150 метров, сообщает издание Online47.ru.
К ухудшению погодных условий готовятся в Петербурге. Чтобы предотвратить возможное наводнение, пришлось частично закрыть дамбу. При этом в Гидрометцентре отмечают, что из-за теплого ветра с Атлантики такая «аномальная» зима в России продолжится.