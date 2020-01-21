Экипаж скорой помощи погиб в ДТП с грузовиком в Марий Эл

В Марий Эл на 47-м километре автодороги Йошкар-Ола - Уржум произошло смертельное ДТП: машина скорой помощи столкнулась с грузовиком. В результате аварии погиб экипаж скорой - фельдшер, медсестра и водитель.

« В ДТП пострадали водитель грузовика и пассажир "УАЗа"», - сообщила «Звезде» начальник ОИиОС МВД РФ по Республике Марий Эл Ольга Плотникова.

По ее словам, предварительной причиной аварии является выезд машины медицинской помощи на встречную полосу из-за того, что водитель не справился с управлением.

На кадрах видно, что к месту ДТП прибыли пожарная машина, скорая, а также следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства трагедии.