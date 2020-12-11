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Специализировавшийся на Китае туроператор «Русь-тур» прекратит работу

Кирилл Васин
00:14 11.12.2020
Порядок, согласно которому туристы смогут обратиться в страховую компанию, разместят на сайте Ростуризма в ближайшее время.
Специализировавшийся на Китае туроператор «Русь-тур» прекратит работу
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Туроператор «Русь-тур» подал заявление о прекращении деятельности из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в Ростуризме.

Отмечается, что «Русь-тур» специализируется на китайском направлении. В Ростуризме добавили, что компания хорошо зарекомендовала себя ранее, оперативно вывезла всех туристов из Китая в начале пандемии.

Как отмечается на сайте ведомства, Ростуризм принял решение исключить «Русь-тур» из Единого федерального реестра туроператоров. Решение принято на основании соответствующего заявления. Порядок, согласно которому туристы смогут обратиться в страховую компанию, разместят на сайте Ростуризма в ближайшее время.

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