Специализировавшийся на Китае туроператор «Русь-тур» прекратит работу

Туроператор «Русь-тур» подал заявление о прекращении деятельности из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в Ростуризме.

Отмечается, что «Русь-тур» специализируется на китайском направлении. В Ростуризме добавили, что компания хорошо зарекомендовала себя ранее, оперативно вывезла всех туристов из Китая в начале пандемии.

Как отмечается на сайте ведомства, Ростуризм принял решение исключить «Русь-тур» из Единого федерального реестра туроператоров. Решение принято на основании соответствующего заявления. Порядок, согласно которому туристы смогут обратиться в страховую компанию, разместят на сайте Ростуризма в ближайшее время.